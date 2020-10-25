香港水果批发有限公司_

来源：黑客技术 时间：2020-10-25 07:39

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原标题：【地评线】125秒动漫展现如何打造现代版“富春山居图”，乡村振兴这样干 来源：齐鲁网 小明：这些画太文艺了！来张自拍发朋友圈。 （小明在彩绘前拍个不停，然后编辑了一条朋友圈“谁不说俺家乡好！”点击发送！手机屏幕上，一条朋友圈发送出去） 爷爷：小明啊，我一直在家门口等你，咋在这儿拍照哩！ 小明：爷爷，咱村这些彩绘真好看，我拍了发朋友圈，让大家都知道知道，咱村可fashion呢！ （祖孙俩从村道上边聊天边往回走，路边有其他游客在彩绘墙边拍照留念） 爷爷：可不，来咱这的游客前脚接后脚，都喜欢这个画，说北张村fashion呢！这个彩绘足有3000平米，家家户户画的都不一样。 （俩人走到一处休闲咖啡屋，里边放着轻音乐，上边写着“喵喵咖啡屋”，小院遮阳伞下，有游客在喝咖啡聊天） 小明：没想到我两三年没回来，村里发生了翻天覆地的变化！ 爷爷：看，这是你们城里人说的咖啡厅，咱村也有！ （叮咚~叮咚~叮咚，微信消息声响个不停。小明拿出手机一看，“我们都是追梦人”群里发来好几条消息 小明，朋友圈发的是你家吗？真好看啊，这还是农村吗？我我我我要去玩！接待！去玩+1……） 小明：爷爷，你看我同学都说要来咱们村玩呢！ 爷爷：都来，爷爷管吃管住！ 小明：爷爷，管吃我信，咱们就那两间屋，让他们住哪？ (俩人继续往前走，经过知青博物馆和乡村书舍，小明没停下拍照，咔嚓咔嚓拍个不停。然后经过文体小广场，小广场上立着旗杆，一面国旗迎风飘扬，几个小朋友在玩滑板车，也有人在跳广场舞。) 爷爷：哎，这你就不知道了吧。咱们村有民宿啊，让他们都来，敞开了住。走，带你看看去。 （眼前是古朴又时尚的民宿，周围停车场里停满了小汽车。） （看到这些，小明赶紧打开微信回复：安排，我给大家当导游！） 小明：爷爷，咱们村怎么发生了这么大变化？ 爷爷：哈哈，这都得感谢总书记。2018年，习近平总书记对山东提出殷切期望，要求打造高质量乡村振兴的齐鲁样板。咱们北张村，遇上好时候了！ 民宿管家：除了民宿村里还有5个采摘园，别小看这个园子，它带动了6户贫困户增收脱贫。 （民宿不远处，就是一片采摘园，园里的蜜桃正是熟的季节，游客在其中采摘。） 民宿管家：咱们村现在正努力打造生态美环境优、生活美家园好“花田北张”，乡村旅游和休闲农业搞得红红火火，用你们年轻人的话说，成网红啦。 爷爷：怎么样，这趟值了吧。走，上“猪猪农场”的现代化科技大棚里摘点绿色蔬果，中午给你做大餐。 （画外音：像这样的网红乡村，山东还有很多，比如兰陵县代村、寿光三元朱村等，从泰山之巅到黄渤海之滨，从田间劳作到耕海牧渔，齐鲁乡村因地制宜差异化发展，融合“三生三美”，正打造一幅山东特色的现代版“富春山居图”。）